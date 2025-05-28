Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Несовершеннолетний водитель и двое пассажиров погибли в ДТП в Алматинской области

Опубликовано:

Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

27 мая произошло ДТП на 44 км автодороги Тонкерис – Байсерке – Караой. Три человека погибли, один находится в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что за рулем автомобиля марки Mitsubishi Galant находился несовершеннолетний. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на дерево.

"В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и один из пассажиров. Еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, один из них также скончался", - сообщили в ДП региона.

По информации полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

"После выяснения всех обстоятельств в отношении законных представителей также будет принято решение в рамках установленного законодательства", - дополнили в полиции.

Недавно сообщалось, что в Алматинской области в результате ДТП погибла семья - супруги и их ребенок. В ДП региона сообщили, что по факту аварии начато досудебное расследование.

В апреле на трассе в области Жетісу водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП погиб он и его пассажир.

Ранее также в Алматинской области, на участке автодороги Алматы-Жетыген, произошло ДТП - легковой автомобиль врезался в дерево.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2249934-nesovershennoletniy-voditel-i-dvoe-passazhirov-pogibli-v-dtp-v-almatinskoy-oblasti/