Несовершеннолетний водитель и двое пассажиров погибли в ДТП в Алматинской области

27 мая произошло ДТП на 44 км автодороги Тонкерис – Байсерке – Караой. Три человека погибли, один находится в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что за рулем автомобиля марки Mitsubishi Galant находился несовершеннолетний. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на дерево.

"В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и один из пассажиров. Еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, один из них также скончался", - сообщили в ДП региона.

По информации полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

"После выяснения всех обстоятельств в отношении законных представителей также будет принято решение в рамках установленного законодательства", - дополнили в полиции.

Недавно сообщалось, что в Алматинской области в результате ДТП погибла семья - супруги и их ребенок. В ДП региона сообщили, что по факту аварии начато досудебное расследование.

В апреле на трассе в области Жетісу водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП погиб он и его пассажир.

Ранее также в Алматинской области, на участке автодороги Алматы-Жетыген, произошло ДТП - легковой автомобиль врезался в дерево.