Казахстанец полгода будет выплачивать около 6 млн тенге за Land Cruiser Prado

В Актау владелец автомобиля Toyota Land Cruiser Prado после ДТП получит почти 6 млн тенге по заключенному мировому соглашению, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску о возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, рассмотрели в суде №2 Актау.

"8 декабря 2024 года в результате ДТП автомобилю Toyota Prado, принадлежащему истцу, был причинен ущерб на сумму 5 852 348 тенге, определенный заключением эксперта", - установил суд.

Попытки досудебного урегулирования спора не дали результата, в связи с чем истец обратился в суд.

В иске истец просил взыскать 5 852 348 тенге в счет материального ущерба, 5 932 тенге государственной пошлины и 80 тыс. тенге судебных расходов.

Суд принял меры по урегулированию спора. В результате 21 февраля было утверждено мировое соглашение, заключенное сторонами спора.

По условиям соглашения ответчик обязался выплатить владельцу автомобиля сумму в размере 5 932 348 тенге в течение 6 месяцев.

Производство по делу прекратили в связи с примирением сторон.

Ранее, чтобы добиться выплаты более 13 млн тенге после ДТП, павлодарцу пришлось обратиться в суд. Страховая компания настаивала, что авария была сфальсифицирована. Мужчина попросил суд признать отказ страховой компании в выплате незаконным.

В Уральске мужчина потребовал от виновника ДТП 2 млн тенге компенсации материального ущерба, но получил меньшую сумму - около 1,7 млн тенге. Казахстанец мотивировал свои требования тем, что вина ответчика установлена. Еще 2,2 млн тенге он получил от страховой компании.