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ДТП с участием трех машин привело к скоплению автобусов в Алматы (видео)

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ДТП
ДТП. Кадр из видео: t.me/youralmaty

В Медеуском районе Алматы произошло ДТП с участием трех машин, что привело к созданию "пробки" из автобусов на улице Кунаева, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сети появилось видео затора. Между тем, в Департаменте полиции города подтвердили информацию о массовой аварии.

"Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 14.20 в Медеуском районе города Алматы.

По улице Кунаева между улицами Макатаева и Маметовой столкнулись три автомашины: "Шевроле", "Форд" и "Хюндай". В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники управления полиции Медеуского района", - отметили в Департаменте.

Напомним, сегодня в Сети появилась информация о ДТП в Алматы, при котором автобус въехал в троллейбус.

Также в ночь на среду, 9 апреля, в Алматы случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2240163-dtp-s-uchastiem-treh-mashin-privelo-k-skopleniyu-avtobusov-v-almaty-video/