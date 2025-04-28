ДТП с участием трех машин привело к скоплению автобусов в Алматы (видео)

В Медеуском районе Алматы произошло ДТП с участием трех машин, что привело к созданию "пробки" из автобусов на улице Кунаева, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сети появилось видео затора. Между тем, в Департаменте полиции города подтвердили информацию о массовой аварии.

"Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 14.20 в Медеуском районе города Алматы.

По улице Кунаева между улицами Макатаева и Маметовой столкнулись три автомашины: "Шевроле", "Форд" и "Хюндай". В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники управления полиции Медеуского района", - отметили в Департаменте.

Напомним, сегодня в Сети появилась информация о ДТП в Алматы, при котором автобус въехал в троллейбус.

Также в ночь на среду, 9 апреля, в Алматы случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.