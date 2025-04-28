ДТП с участием трех машин привело к скоплению автобусов в Алматы (видео)
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В Медеуском районе Алматы произошло ДТП с участием трех машин, что привело к созданию "пробки" из автобусов на улице Кунаева, передает корреспондент NUR.KZ.
В Сети появилось видео затора. Между тем, в Департаменте полиции города подтвердили информацию о массовой аварии.
"Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 14.20 в Медеуском районе города Алматы.
По улице Кунаева между улицами Макатаева и Маметовой столкнулись три автомашины: "Шевроле", "Форд" и "Хюндай". В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники управления полиции Медеуского района", - отметили в Департаменте.
Напомним, сегодня в Сети появилась информация о ДТП в Алматы, при котором автобус въехал в троллейбус.
Также в ночь на среду, 9 апреля, в Алматы случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2240163-dtp-s-uchastiem-treh-mashin-privelo-k-skopleniyu-avtobusov-v-almaty-video/