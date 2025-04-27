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Погрузчик повредил газопровод в Актау (видео)

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Газовый кран
Фото: pixabay.com

Повреждение газопровода произошло в 28А микрорайоне Актау - он был поврежден погрузчиком. Специалисты приступили к восстановительным работам, передает издание "Лада".

Очевидцы стали сообщать о запахе газа и скоплении машин служб экстренного реагирования в 28А микрорайоне Актау.

Как оказалось, произошло повреждение газопровода - информацию подтвердили газовой службе.

Место ЧП было оцеплено сотрудниками полиции и спасателями.

"Сегодня, 27 апреля, частный погрузчик задел и повредил газовую трубу. Специалисты уже приступили к восстановительным работам", - сообщили в Мангистауском производственном филиале АО "QazaqGaz Aimaq".

В январе текущего года похожая ситуация произошла в Алматинской области. В селе Жамбыл 2 в результате аварии повредилась газовая труба. Сообщалось, что три тысячи человек остались без газа из-за ДТП.

Также летом прошлого года в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы. После этой аварии более 600 домов в верхней части Алматы остались без газа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2239872-pogruzchik-povredil-gazoprovod-v-aktau-video/