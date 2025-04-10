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Эзотерика

ДТП с детьми в Косшы: что известно о состоянии пострадавших

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ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей
На месте происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

Четверых детей, которые пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Косшы, отпустили домой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Акмолинской области.

Накануне сообщалось, что в Акмолинской области микроавтобус, перевозивший детей в садик, попал в ДТП с маршрутным автобусом в городе Косшы.

Сегодня корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области сообщили о состоянии пострадавших. Там сообщили, что в результате ДТП многопрофильную городскую детскую больницу №2 были доставлены пять детей.

"Все пациенты прошли комплексное обследование, включая осмотр специалистами (реаниматолог, нейрохирург, травматолог, хирург), а также рентгенографию, КТ и УЗИ. По итогам медицинского осмотра четверо детей получили необходимую помощь и были отпущены на амбулаторное лечение.

Один ребенок госпитализирован в отделение реанимации для дальнейшего наблюдения. Вчера ему была сделана операция. Сейчас он переведен в палату. Состояние пострадавших находится под контролем врачей", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, предварительно было установлено, что ДТП произошло между маршрутным автобусом Iveco и микроавтобусом Toyota возле одного из местных магазинов. После столкновения с Iveco микроавтобус Toyota по инерции врезался в автобусный павильон.

За несколько дней до этого мы писали, что трагедия произошла в Косшы - в дорожно-транспортном происшествии погибла двухлетняя девочка.

До этого на трассе в Акмолинской области возле села Карабулак произошло серьезное ДТП. На 22 километре автодороги Степногорск - Азат - Акколь столкнулись JAC и Subaru. В результате аварии шестеро человек, трое из которых дети, с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2234691-dtp-s-detmi-v-kosshy-chto-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih/