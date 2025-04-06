Две машины столкнулись в Алматы: есть пострадавшие

В Алматы сегодня ночью произошла авария - столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали водитель и пассажир одного их них, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

ДТП, как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, произошло накануне ночью в 23:10 в Турксибском районе.

"Водитель автомашины марки Lada Granta, следуя по улице Михаила Майбороды в западном направлении, на пересечении с улицей Акан Серы, проигнорировав требование дорожного знака "Уступи дорогу", выехал на перекресток и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt.

В результате столкновения водитель и пассажир Chevrolet получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

На днях в Алматы водитель манипулятора спровоцировал пробку после того, как оборвал провода троллейбусного парка. Также в результате инцидента 10 машин получили повреждения.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.