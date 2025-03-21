Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Караганде: есть пострадавшие (видео)

В Караганде произошло ДТП - столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Пострадали трое человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

ДТП, по данным пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, произошло сегодня, 21 марта.

"47-летний водитель автобуса, двигаясь по улице 50 лет Казахстана, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора на улице Магнитогорской, где столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 29-летний водитель.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes, а также один из пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью", - отмечается в сообщении.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

До этого мы писали, что на трассе в Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием самосвала и автобуса.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.