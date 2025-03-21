Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Караганде: есть пострадавшие (видео)
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В Караганде произошло ДТП - столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Пострадали трое человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
ДТП, по данным пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, произошло сегодня, 21 марта.
"47-летний водитель автобуса, двигаясь по улице 50 лет Казахстана, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора на улице Магнитогорской, где столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 29-летний водитель.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes, а также один из пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью", - отмечается в сообщении.
Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
До этого мы писали, что на трассе в Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием самосвала и автобуса.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2229954-passazhirskiy-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoy-v-karagande-est-postradavshie-video/