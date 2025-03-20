Дело о гибели педагогов передали в суд в Костанае

В Костанайской области в суд передали материалы уголовного дела по факту ДТП, унесшего жизни трех человек, среди которых - два школьных учителя, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 20 февраля прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли три человека.

"Расследованием установлено, что 16 декабря 2024 года на 148 км трассы Костанай - Аулиеколь - Сурган 33-летний житель Туркестанской области, управляя автомашиной Volvo, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с Toyota Alphard", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель автомашины Toyota Alphard и два его пассажира погибли, еще один получил различные травмы.

Действия водителя Volvo квалифицировали по ч.4 ст.345 УК РК.

Уголовное дело направили в специализированный суд по уголовным делам Костанайской области.

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, в середине декабря прошлого года в 10 километрах от поселка Герцено Карасуского района Костанайской области произошло ДТП с участием автомобилей Volvo и Toyota Alphard.

В результате аварии погибли три человека. Также трех пострадавших госпитализировали в Аулиекольскую районную больницу.

Позже стало известно, что жертвами аварии оказались педагоги: учитель русского языка и литературы из Заречной школы-лицея Костанайского района и педагог-психолог из Больше-Чураковской общеобразовательной школы Алтынсаринского района.