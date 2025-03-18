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Скандал разгорелся в Кыргызстане вокруг племянника мэра: автомобиль сбил насмерть ребенка

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Человек за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: BitsAndSplits / Getty Images

В Джалал-Абаде автомобиль сбил двух малолетних детей, один скончался на месте. Мэр города Оша написал в соцсети, что за рулем был его племянник, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Страшное ДТП произошло 15 марта примерно в 21:30 на улице Азимова в Джалал-Абаде.

Автомобиль BMW на большой скорости съехал с дороги, на тротуаре он сбил четырехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика, которые шли с мамой. Мальчик скончался на месте, а девочку госпитализировали. Водитель скрылся с места происшествия, оставив машину.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. В УВД Джалал-Абадской области сообщили представителям издания, что был задержан водитель BMW - 25-летний Ш. З., которого водворили в ИВС.

"Выяснилось, что за рулем находился мой племянник, сын моего родного брата, Ш. З., 2000 года рождения. Он задержан соответствующими органами и помещен в следственный изолятор на два месяца - до 15 мая. По этому делу уже даны официальные комментарии компетентных органов", - написал в своем аккаунте Facebook мэр Оша Женишбек Токторбаев.

Однако источники в правоохранительных органах рассказали представителям издания, что данный автомобиль несколько дней назад пригнали из Бишкека, и его купил сын мэра Оша Баястан Токторбаев.

"Автомобиль BMW с номерным знаком В5500ВА не принадлежал моему сыну Баястану Токторбаеву, а зарегистрирован на имя молодого человека по имени Нурислам", - цитирует издание слова мэра южной столицы Кыргызстана.

"В социальных сетях продолжают утверждать, что якобы за рулем BMW в момент ДТП находился все-таки Баястан, который позже сбежал с места происшествия. Момент побега мужчины с места аварии попал на камеру наблюдения", - пишут авторы статьи.

Напомним о схожих происшествиях в Казахстане. Трагический случай произошел в Жамбылской области в ноябре прошлого года. Мать с 2-летним сыном сгорели в машине в результате ДТП. Подозреваемого в смертельной аварии водворили в ИВС.

Другая трагедия произошла в области Ұлытау, где мама с двумя детьми переходила дорогу. Машина насмерть сбила трехлетнего мальчика, а мама и дочь попали в больницу.

В городе Есик Алматинской области насмерть сбили двух несовершеннолетних девочек. Водителя авто, допустившего наезд, задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2228979-skandal-razgorelsya-v-kyrgyzstane-vokrug-plemyannika-mera-avtomobil-sbil-nasmert-rebenka/