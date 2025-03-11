Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мальчик на тюбинге попал под колеса автомобиля в Астане

Опубликовано:

Тюбинг
Тюбинг. Иллюстративное фото: unsplash.com

В Сети опубликовано видео, на котором мальчик на тюбинге скатывается с небольшого спуска и попадает под колеса авто. В полиции ДП Астаны прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-паблике vastane.kz. На кадрах мальчик на тюбинге скатывается с небольшой возвышенности со стороны ЖК в сторону проезжей части, и попадает под колеса проезжавшего в это время автомобиля.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, по факту наезда на ребенка проводится проверка.

"10 марта текущего года около 16:45 во дворе дома по улице Болекпаева водитель автомобиля "Mitsubishi" совершил наезд на ребенка, который в этот момент скатывался с пандуса. В результате происшествия 10-летний ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - сообщили в ведомстве.

Столичная полиция обратилась к казахстанцам с призывом быть предельно внимательными на внутридворовых территориях, соблюдать скоростной режим.

"Обращаемся к родителям с просьбой контролировать нахождение детей вблизи проезжей части, разъяснять им правила безопасного поведения во дворах и на дорогах, а также напоминать об опасностях игры вблизи движущегося транспорта", - добавили в полиции.

В конце прошлого года девочка попала под колеса автомобиля во дворе дома в Актобе - ДТП зафиксировали камеры наблюдения. В полиции рассказали о произошедшем.

Еще одно ДТП произошло во дворе одного из ЖК в Алматы - там мужчина за рулем внедорожника сбил ребенка на велосипеде.

А в Актау сняли на видео, как из движущегося автомобиля выпал на проезжую часть ребенок.

Также в области Абай 10-летний мальчик на электровелосипеде врезался в легковой автомобиль и в результате аварии получил травмы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2226971-malchik-na-tyubinge-popal-pod-kolesa-avtomobilya-v-astane-video/