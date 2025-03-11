Мальчик на тюбинге попал под колеса автомобиля в Астане

В Сети опубликовано видео, на котором мальчик на тюбинге скатывается с небольшого спуска и попадает под колеса авто. В полиции ДП Астаны прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-паблике vastane.kz. На кадрах мальчик на тюбинге скатывается с небольшой возвышенности со стороны ЖК в сторону проезжей части, и попадает под колеса проезжавшего в это время автомобиля.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, по факту наезда на ребенка проводится проверка.

"10 марта текущего года около 16:45 во дворе дома по улице Болекпаева водитель автомобиля "Mitsubishi" совершил наезд на ребенка, который в этот момент скатывался с пандуса. В результате происшествия 10-летний ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - сообщили в ведомстве.

Столичная полиция обратилась к казахстанцам с призывом быть предельно внимательными на внутридворовых территориях, соблюдать скоростной режим.

"Обращаемся к родителям с просьбой контролировать нахождение детей вблизи проезжей части, разъяснять им правила безопасного поведения во дворах и на дорогах, а также напоминать об опасностях игры вблизи движущегося транспорта", - добавили в полиции.

В конце прошлого года девочка попала под колеса автомобиля во дворе дома в Актобе - ДТП зафиксировали камеры наблюдения. В полиции рассказали о произошедшем.

Еще одно ДТП произошло во дворе одного из ЖК в Алматы - там мужчина за рулем внедорожника сбил ребенка на велосипеде.

А в Актау сняли на видео, как из движущегося автомобиля выпал на проезжую часть ребенок.

Также в области Абай 10-летний мальчик на электровелосипеде врезался в легковой автомобиль и в результате аварии получил травмы.