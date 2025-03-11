Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Скорая" перевернулась после столкновения с авто в Мангистау (видео)

Опубликовано:

Машина скорой помощи едет на вызов
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На трассе Жетыбай-Мунайшы в Мнагистауской области произошла авария с участием кареты скорой помощи. ДТП обошлось без жертв, передает издание Lada.kz.

Как пишет издание, авария произошла вчера, 10 марта, на трассе Жетыбай-Мунайшы.

По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ врезался в карету скорой помощи. В результате автомашина скорой помощи опрокинулась.

"На водителя ВАЗ составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Отметим, что в соответствии с частью 1 статьи 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (78тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

Согласно части 2 этой статьи, то же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (157 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев. 

Напомним, ранее в Уральске произошло массовое ДТП, участниками которого стали две иномарки, пассажирский автобус и скорая. В результате аварии пострадали двое взрослых и ребенок.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2226878-skoraya-perevernulas-posle-stolknoveniya-s-avto-v-mangistau-video/