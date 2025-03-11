"Скорая" перевернулась после столкновения с авто в Мангистау (видео)

На трассе Жетыбай-Мунайшы в Мнагистауской области произошла авария с участием кареты скорой помощи. ДТП обошлось без жертв, передает издание Lada.kz.

Как пишет издание, авария произошла вчера, 10 марта, на трассе Жетыбай-Мунайшы.

По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ врезался в карету скорой помощи. В результате автомашина скорой помощи опрокинулась.

"На водителя ВАЗ составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Отметим, что в соответствии с частью 1 статьи 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (78тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

Согласно части 2 этой статьи, то же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (157 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

Напомним, ранее в Уральске произошло массовое ДТП, участниками которого стали две иномарки, пассажирский автобус и скорая. В результате аварии пострадали двое взрослых и ребенок.