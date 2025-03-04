Автобус столкнулся с грузовиком в Астане (фото)

Авария с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса произошла сегодня в Астане - подробности сообщили в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.

Как пояснили в ведомстве, по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса проводится проверка.

"По предварительным данным, автобус, следуя по проспекту Улы Дала, столкнулся с грузовым автомобилем, припаркованным на обочине. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - сообщили в ДП.

Двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение для осмотра и получения необходимой помощи.

"Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и строго придерживаться скоростного режима во избежание аварийных ситуаций", - обратились к автомобилистам стражи порядка.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.