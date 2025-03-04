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Автобус столкнулся с грузовиком в Астане (фото)

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Автобус попал в аварию
Авария. Фото: t.me/astanovka_98

Авария с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса произошла сегодня в Астане - подробности сообщили в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.

Как пояснили в ведомстве, по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса проводится проверка.

"По предварительным данным, автобус, следуя по проспекту Улы Дала, столкнулся с грузовым автомобилем, припаркованным на обочине. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - сообщили в ДП.

Двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение для осмотра и получения необходимой помощи.

"Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и строго придерживаться скоростного режима во избежание аварийных ситуаций", - обратились к автомобилистам стражи порядка.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2225432-avtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-v-astane-foto/