Автобус столкнулся с грузовиком в Астане (фото)
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Авария с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса произошла сегодня в Астане - подробности сообщили в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.
Как пояснили в ведомстве, по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса проводится проверка.
"По предварительным данным, автобус, следуя по проспекту Улы Дала, столкнулся с грузовым автомобилем, припаркованным на обочине. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - сообщили в ДП.
Двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение для осмотра и получения необходимой помощи.
"Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и строго придерживаться скоростного режима во избежание аварийных ситуаций", - обратились к автомобилистам стражи порядка.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2225432-avtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-v-astane-foto/