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Сразу шесть машин попали в ДТП в Алматы (видео)

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Автомобили попали в аварию
Авария. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в Алматы - столкнулись шесть авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Кадры с места аварии опубликовали в Telegram-канале Kris_p_almaty на них видно, как произошло столкновение нескольких авто на скользкой дороге. Автомобилисты и прохожие пытались остановить скользящие машины.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, ДТП произошло сегодня в 15:00 в Бостандыкском районе города на улице Садыкова.

По данным полиции, столкнулись шесть машин - к счастью, никто не пострадал. Автомобили получили повреждения.

Сотрудники районного УП приступили к расследованию факта аварии.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2225153-srazu-shest-mashin-popali-v-dtp-v-almaty-video/