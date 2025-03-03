Сразу шесть машин попали в ДТП в Алматы (видео)

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в Алматы - столкнулись шесть авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Кадры с места аварии опубликовали в Telegram-канале Kris_p_almaty на них видно, как произошло столкновение нескольких авто на скользкой дороге. Автомобилисты и прохожие пытались остановить скользящие машины.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, ДТП произошло сегодня в 15:00 в Бостандыкском районе города на улице Садыкова.

По данным полиции, столкнулись шесть машин - к счастью, никто не пострадал. Автомобили получили повреждения.

Сотрудники районного УП приступили к расследованию факта аварии.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.