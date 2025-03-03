Сразу шесть машин попали в ДТП в Алматы (видео)
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Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в Алматы - столкнулись шесть авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Кадры с места аварии опубликовали в Telegram-канале Kris_p_almaty на них видно, как произошло столкновение нескольких авто на скользкой дороге. Автомобилисты и прохожие пытались остановить скользящие машины.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, ДТП произошло сегодня в 15:00 в Бостандыкском районе города на улице Садыкова.
По данным полиции, столкнулись шесть машин - к счастью, никто не пострадал. Автомобили получили повреждения.
Сотрудники районного УП приступили к расследованию факта аварии.
Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2225153-srazu-shest-mashin-popali-v-dtp-v-almaty-video/