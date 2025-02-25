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Автобус врезался в столб в Астане: в автопарке и больнице рассказали о водителе

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Салон автобуса
Салон автобуса. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В автопарке и больнице рассказали о водителе пассажирского автобуса, который недавно врезался в столб в Астане, передает сайт телеканала КТК.

Был ли алкоголь в крови у водителя автобуса, протаранившего в столб в Астане, проверяют специалисты. За рулем находился 55-летний мужчина. Он вместе с пострадавшими в ДТП сейчас в больнице.

"У нас нет сведений сейчас, что он получил инфаркт или инсульт. По степени опьянения или нахождения в алкогольном опьянении: набраны соответствующие анализы. Они в настоящее время в работе", - рассказал заместитель директора по лечебной работе Многопрофильной городской больницы №1 Астаны Женисбек Бапанов.

Камеры видеонаблюдения внутри автобуса запечатлели момент столкновения. От удара находившиеся внутри люди, а их было порядка 25, резко попадали со своих мест. При этом обрушились конструкции поручней, а кое-где вырвало сиденья. Столб, в который врезалась многотонная машина, практически не получил повреждений, чего нельзя сказать об автобусе.

Что послужило причиной ДТП, пока не ясно. В автопарке, где работал водитель, нам рассказали, что перед выездом на линию в 05:30 он прошел медосмотр и получил допуск. То есть никаких проблем со здоровьем в начале своей рабочей смены у него выявлено не было. Только вот авария произошла около 9 часов вечера, то есть спустя около 15 часов с момента прохождения медосмотра.

Кто будет возмещать ущерб после ДТП, в автобусном парке сказать не могут.

Источник: КТК

Напомним, в пятницу, 21 февраля, в Астане автобус с пассажирами врезался в столб на улице Бараева. В полиции сообщали, что водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного освещения. В момент ДТП в автобусе находилось около 25 пассажиров.

О состоянии пострадавших редакции NUR.KZ рассказали в УОЗ Астаны: в результате столкновения автобуса со столбом в многопрофильную городскую больницу №1 поступило 15 человек, четверым из которых понадобилась операция.

Также появилось видео из салона автобуса, который врезался в столб.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2223467-avtobus-vrezalsya-v-stolb-v-astane-v-avtoparke-i-bolnice-rasskazali-o-voditele/