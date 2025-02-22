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Школьники выбежали на дорогу и попали под колеса автобуса в Актау

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Дети выбегают на дорогу
Дети выбегают на дорогу. Кадр из видео: lada.kz

В Актау автобус сбил двух школьников, выбежавших на дорогу. Оба ребенка получили травмы, их оперативно доставили в больницу.

Как сообщает региональное издание "Лада", ДТП с участием двух детей произошло вчера, 21 февраля.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, водитель общественного транспорта двигался на зеленый сигнал светофора. В этот момент дети, нарушив правила дорожного движения, выбежали на проезжую часть.

Пострадавших доставили в больницу. У одного диагностировали перелом ноги, после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Второй ребенок получил перелом правой руки и остается в отделении травматологии Мангистауской областной детской больницы.

В отношении водителя автобуса составлен протокол по статье 610 КоАП РК.

Добавим, что согласно статье 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере 60 МРП (207 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2222903-shkolniki-vybezhali-na-dorogu-i-popali-pod-kolesa-avtobusa-v-aktau/