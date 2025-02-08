Ехавшего за рулем Lexus экс-сотрудника МВД осудили за смертельное ДТП

В Павлодаре вынесли приговор бывшему начальнику УССО из Астаны за смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель другого авто, еще двое получили травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале "Актуальные новости судебной системы Павлодарской области", 7 февраля 2025 года судом №2 Павлодара рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого по обвинению в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.3 ст.345-1 УК).

Судом установлено, что в июле 2024 года в ночное время водитель в состоянии алкогольного опьянения легкой степени сел за руль Lexus LX 570.

Недалеко от села Байдала на автодороге Павлодар - Семей мужчина не справился с управлением и совершил столкновение автомашиной "Волга", двигавшейся в попутном направлении.

От удара "Волгу" опрокинуло в кювет, а ее водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажир данной автомашины также получил тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину признал, попросил прощения.

В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств суд признал чистосердечное раскаяние, наличие троих малолетних детей, привлечение к уголовной ответственности впервые и частичное возмещение ущерба.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

Ввиду наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств по закону с учетом правил ст.55 ч.2 УК наказание не может превышать половины максимального срока (7 лет), то есть не более 3 лет 6 месяцев.

В этой связи судом назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы. Также бывший сотрудник МВД лишен права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

В пользу потерпевших взыскано свыше 17 млн тенге материального ущерба и морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в июле прошлого года в Сети появилось видеообращение супруги мужчины, погибшего в ДТП в Павлодарской области. Женщина уверяла, что в аварии между населенными пунктами Байдала и Кенжеколь участвовал высокопоставленный правоохранитель из Астаны.

По словам вдовы, ее муж был в автомобиле "Волга". Свидетели рассказали, что водитель Lexus в состоянии алкогольного опьянения протащил "Волгу" по трассе, в результате чего та выехала на встречную полосу, столкнулась с другим транспортом и опрокинулась.

В ДП Павлодарской области тогда пояснили, что по заключению экспертизы водитель внедорожника находился в алкогольном опьянении. Его водворили в ИВС.

Позже в МВД подтвердили, что одним из участников смертельного ДТП был ранее занимавший должность начальника управления специализированной службы по охране правительственных учреждений. По результатам служебного расследования этого сотрудника уволили из ОВД по отрицательным мотивам.