Водителя выбросило из авто и отбросило на 10 метров при ДТП в Шымкенте
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В Шымкенте водитель Mercedes-Benz серьезно пострадал в результате аварии – мужчину выбросило из машины и отбросило на 10 метров, передает Otyrar.kz.
По данным телеканала, авария случилась 6 февраля на улице Калдаякова.
"Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в осветительный столб. Удар был настолько сильным, что молодого водителя выбросило из машины на 10 метров", – говорится в сообщении.
Мужчину срочно госпитализировали в тяжелом состоянии.
Пассажир машины также получил различные травмы и был доставлен в больницу.
На месте происшествия работали экстренные службы, а сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее в Павлодарской области на автодороге Омск - Майкапчагай в ДТП с участием пяти автомобилей погибла пассажирка одной из машин.
В Жамбылском районе Алматинской области три человека погибли в ДТП на автодороге Алматы - Бишкек. Один пассажир получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
А в Туркестанской области ДТП унесло жизни шести человек. Четырех пострадавших госпитализировали в больницу. После лобового столкновения двух автомобилей произошло возгорание.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2218644-voditelya-vybrosilo-iz-avto-i-otbrosilo-na-10-metrov-pri-dtp-v-shymkente/