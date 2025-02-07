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Водителя выбросило из авто и отбросило на 10 метров при ДТП в Шымкенте

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Пострадавшее в ДТП авто
Пострадавшее в ДТП авто. Фото: otyrar.kz

В Шымкенте водитель Mercedes-Benz серьезно пострадал в результате аварии – мужчину выбросило из машины и отбросило на 10 метров, передает Otyrar.kz.

По данным телеканала, авария случилась 6 февраля на улице Калдаякова.

"Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в осветительный столб. Удар был настолько сильным, что молодого водителя выбросило из машины на 10 метров", – говорится в сообщении.

Мужчину срочно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пассажир машины также получил различные травмы и был доставлен в больницу.

На месте происшествия работали экстренные службы, а сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Павлодарской области на автодороге Омск - Майкапчагай в ДТП с участием пяти автомобилей погибла пассажирка одной из машин.

В Жамбылском районе Алматинской области три человека погибли в ДТП на автодороге Алматы - Бишкек. Один пассажир получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

А в Туркестанской области ДТП унесло жизни шести человек. Четырех пострадавших госпитализировали в больницу. После лобового столкновения двух автомобилей произошло возгорание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2218644-voditelya-vybrosilo-iz-avto-i-otbrosilo-na-10-metrov-pri-dtp-v-shymkente/