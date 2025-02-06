Сотрудника акимата, устроившего массовое ДТП в Уральске, арестовали

В Уральске суд вынес приговор сотруднику областного акимата, которого обвиняли в массовом ДТП – чиновника признали виновным, передает издание "Мой город".

Адвокат подсудимого просил закрыть дело за истечением срока давности, а также не признавать А. К., которая в результате аварии получила легкий ущерб здоровью, потерпевшей по делу, так как ее фамилию в день аварии не внесли в протокол.

Судья специализированного административного суда города Уральска Асель Гайнединова огласила решение.

"Суд постановил признать Е. Н. виновным по части 3 статьи 608 КоАП РК и наложить взыскание в виде ареста на 20 суток, а также лишить права управления транспортным средством сроком на 7 лет", — зачитала Гайнединова.

Судья разъяснила, что А. К. действительно не была упомянута в качестве потерпевшей в протоколе, однако при исследовании дела фактически установлено, что она находилась в авто и является потерпевшей.

"Суд считает, что сроки рассмотрения дела не истекли, потому что результаты повторной экспертизы были получены только 24 января. Что касается медосвидетельствования, экспертом указано, что Е. Н. находился в состоянии алкогольного опьянения. Вина полностью доказана", — пояснила судья.

Однако, как отмечает издание, дело могут пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам.

Напомним, в начале октября стало известно, что в совершении массовой аварии в Уральске подозревают сотрудника аппарата акима ЗКО. ДТП произошло 1 октября в 00:10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина.

В ДП ЗКО пояснили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара последний столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid. В результате пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина. Руководитель аппарата акима ЗКО Нурдильда Ораз подтвердил, что мужчина действительно работает в аппарате акима на должности руководителя отдела.

Позже в Департаменте полиции ЗКО сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в октябре видео массового ДТП с участием сотрудника акимата ЗКО появилось в Сети.