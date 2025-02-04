О резонансных ДТП на трассах Астана-Щучинск и Астана-Караганда высказался премьер-министр

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил внедрить алгоритмы с применением цифровых решений в целях сокращения ДТП на дорогах, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнил Бектенов, в начале января на трассе Астана – Щучинск произошло резонансное ДТП. Аналогичное происшествие зафиксировано на дороге Астана – Караганда.

"Это показывает, что существующие методы предупреждения ухудшения погодных условий и происшествий недостаточно эффективны. Нужно использовать передовой опыт по снижению максимальной скорости в зимний период и плохую погоду.

Надо усилить разъяснительную работу среди населения о недопущении выезда при неблагоприятных погодных условиях.

Обеспечить своевременное предупреждение водителей о ситуации на дорогах с применением цифровых решений. Перед опасными участками должны быть установлены электронные табло и временные знаки", - заявил премьер-министр.

Минтранспорта, МВД, МЧС и МЦРИАП он поручил внедрить алгоритмы по недопущению массовых ДТП.

Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции пояснили, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия. По данным "Казавтожола", в общей сложности участниками аварии стали 95 машин.

В медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировали 11 пострадавших.

А 23 января в Карагандинской области произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. В "Казавтожоле" сообщали, что причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции. В результате аварии пострадали шесть человек.