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Военную технику "уронили" на трассе в Алматинской области: как наказали водителя

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ДТП с военной техникой в Алматинской области
Место происшествия. Фото: t.me/almatyoblysysottary

В Қонаеве суд назначил штраф водителю за нарушение правил перевозки военной техники, которая съехала с трала 15 января на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Қонаева рассмотрено административное дело в отношении водителя по ст.610 ч.1 КоАП (Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).

Из материалов дела следует, что 15 января 2025 года в 13.25 водитель управлял грузовым автомобилем "КамАЗ", перевозившим военную технику на трале.

Во время поворота на 56 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск из-за отсутствия стопоров два многофункциональных тягача легкого бронирования (МТ-ЛБ) съехали с трала.

Один из них столкнулся с металлическим ограждением, а второй под управлением другого водителя врезался в автомобиль Sang Yong Action. В результате происшествия пострадавших не было.

В судебном заседании водитель вину свою признал и просил строго его не наказывать.

Потерпевший и представитель военной полиции подтвердили обстоятельства, указанные в протоколе, и просили суд назначить виновному наказание в соответствии с законом.

На основании собранных доказательств, включая признание вины водителем, протокол об административном правонарушении и другие материалы, суд признал водителя виновным в соответствии с ч.1 ст.610 КоАП.

Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также то, что по данной статье правонарушение совершено впервые, кроме того, мужчина воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. Штраф был сокращен на 30% - до 55 048 тенге.

Напомним, как сообщали в "КазАвтоЖоле", 15 января 2025 года в 13.40 водитель трала марки "Цзефан", следуя по автодороге Алматы - Усть-Каменогорск в южном направлении, на 56-м километре при спуске с путепровода в районе поселка Заречный допустил выпадение из трала двух единиц военной техники МТ-ЛБ (многофункциональный тягач легкого бронирования).

В результате техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем Ssang Yong Actyon. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Согласно ч.1 ст.610 КоАП нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2217578-voennuyu-tehniku-uronili-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti-kak-nakazali-voditelya/