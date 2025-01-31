ДТП с участием такси привело к затору на мосту в Семее (фото)
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В Семее произошло столкновение двух легковых автомобилей на мосту, в результате которого образовался затор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.
Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции области Абай, произошло столкновение двух Lada Granta. На фотографиях с места ДТП видно, что одна из машин - такси.
"По предварительным данным, водитель одной из машин не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к столкновению. На месте уже работает экипаж батальона патрульной полиции, движение затруднено в направлении правого берега.
Водителям рекомендуется учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные маршруты", - сказано в сообщении.
Что делать в случае ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
В ноябре прошлого года в Астане на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Кекильбаева произошло ДТП с участием такси. Инцидент прокомментировали в полиции.
Кроме того, в 2024 году резонансное ДТП с участием такси произошло в Костанае. Тогда водитель такси, спасая свою жизнь от напавшего на него с ножом пассажира, врезался в патрульную машину полицейских в Костанае.
Ранее мы писали, что делать, если во время поездки на такси вы попали в ДТП. Сообщалось, что в подобных случаях пассажиры имеют право на компенсацию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2216802-dtp-s-uchastiem-taksi-privelo-k-zatoru-na-mostu-v-semee-foto/