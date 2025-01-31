ДТП с участием такси привело к затору на мосту в Семее (фото)

В Семее произошло столкновение двух легковых автомобилей на мосту, в результате которого образовался затор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции области Абай, произошло столкновение двух Lada Granta. На фотографиях с места ДТП видно, что одна из машин - такси.

"По предварительным данным, водитель одной из машин не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к столкновению. На месте уже работает экипаж батальона патрульной полиции, движение затруднено в направлении правого берега.

Водителям рекомендуется учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные маршруты", - сказано в сообщении.

Место ДТП: пресс-служба ДП области Абай

Что делать в случае ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

В ноябре прошлого года в Астане на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Кекильбаева произошло ДТП с участием такси. Инцидент прокомментировали в полиции.

Кроме того, в 2024 году резонансное ДТП с участием такси произошло в Костанае. Тогда водитель такси, спасая свою жизнь от напавшего на него с ножом пассажира, врезался в патрульную машину полицейских в Костанае.

Ранее мы писали, что делать, если во время поездки на такси вы попали в ДТП. Сообщалось, что в подобных случаях пассажиры имеют право на компенсацию.