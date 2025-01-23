Казахстанца взяли под стражу в зале суда после отмены оправдательного приговора

В Костанайской области в апелляционной инстанции отменили оправдательный приговор - обвиняемого в смертельном ДТП водителя взяли под стражу в зале суда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, приговором суда района Беимбета Майлина Костанайской области от 4 декабря 2024 года мужчина был признан невиновным и оправдан по ч.3 ст.345 УК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Позже судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционное ходатайство прокурора и апелляционную жалобу представителя потерпевшего на приговор суда.

В апелляционной инстанции установили, что по заключению экспертиз и показаниям экспертов, проводивших по делу экспертизы, на теле подсудимого имеются телесные повреждения, характерные для водителя, но ввиду их незначительности категоричного ответа не дано. То есть эксперты не смогли категорично утверждать, что обвиняемый был за рулем, как и отрицать данный факт.

"Вместе с тем эксперты пришли к категоричному утверждению, что потерпевший не находился за рулем и не мог в результате переворота автомашины на правую сторону переместиться с водительского на переднее пассажирское кресло, на чем настаивала защита", - рассказали в суде.

Кроме того, судебная коллегия приняла во внимание наличие двух постановлений органов досудебного производства, которыми уголовное преследование по ч.3 ст.345 в отношении двух свидетелей прекратили за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

"При таких обстоятельствах указанные доказательства достоверно свидетельствуют о доказанности обвинения, что именно подсудимый, управляя автомашиной, нарушил ПДД, в результате чего по неосторожности наступила смерть человека", - установил суд.

С учетом вышеизложенного коллегия не согласилась с оправдательным приговором суда первой инстанции, отменила его и вынесла новый приговор.

Подсудимого признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.345 УК.

С учетом требований ч.2 ст.55 УК ему назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности и лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Отметим, что по ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области сотрудника миграционной службы РОВД подозревают в смертельном наезде на пешехода. Сидевшего за рулем полицейского уволили из органов внутренних дел.