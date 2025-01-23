Водитель попал в затруднительное положение посреди дороги в Павлодаре

В Павлодарской области полицейские помогли водителям, чьи автомобили было необходимо отбуксировать с дороги в более безопасные места, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в условиях сильных снегопадов и низких температур сотрудники полиции круглосуточно патрулируют трассы и дороги, обеспечивая безопасность водителей и пассажиров, также предоставляют водителям помощь в виде буксировки автомобилей и ремонта.

К примеру, осуществляя патрулирование на административном участке на пересечении улиц Естая и Катаева в Павлодаре, старший лейтенант Даурен Камзин и лейтенант Амангельды Адиль заметили автомашину, стоящую на проезжей части.

Полицейские оперативно оказали помощь попавшему в затруднительное положение водителю, оттранспортировав автомашину на парковочное место.

В другом случае, на автодороге Павлодар - Успенка помощь понадобилась водителю автомашины Audi, державшему путь из города в село Успенка. Патрулировавшие данный участок дороги Мадияр Абдыканов и Елнар Каримов также отбуксировали транспорт на обочину в более безопасное место.

"Спасибо большое полицейским за отзывчивость. Благодарю их за то, что они не только исполняют свои обязанности, выявляют нарушителей и раскрывают преступления, но и помогают людям в таких сложных ситуациях. Желаю ребятам крепкого здоровья и удачи на службе", - выразил признательность водитель Мурат Мусатаев.

Полиция призвала водителей соблюдать правила безопасности и выезжать в дальний путь, убедившись в исправности своего автомобиля. Важно проверить техническое состояние машины, включая тормоза, шины, аккумулятор и систему освещения, чтобы избежать неисправностей на дороге. Также рекомендуется соблюдать дистанцию и правила скорости, особенно в условиях плохой видимости или скользкой дороги.

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