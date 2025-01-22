Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автобус с пассажирами "слетел" с дороги на трассе в области Абай (видео)

Опубликовано:

Автобус съехал с дороги
Автобус. Фото: МЧС РК

В области Абай автобус съехал с дороги на обочину - спасатели МЧС пришли на помощь и провели эвакуацию пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в МЧС, инцидент произошел сегодня в Аягозском районе на территории Карагашского сельского округа на 736-м километре автодороги "Караганда-Аягоз-Богаз". Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Акжар-Алматы, съехал на обочину.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и воинской части 15701 МО.

Совместными усилиями успешно проведена эвакуация 10 пассажиров. Все пассажиры были доставлены в город Аягоз и размещены в пункте обогрева, отметили в МЧС.

Отметим, синоптики предупредили, что арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана, в ближайшие трое суток по всей стране ожидается дальнейшее похолодание. Кроме того, почти по всему Казахстану прогнозируют метель, гололед, туман, порывистый ветер.

Ранее в МВД сообщали, что более 100 автомобилей оказались в снежном плену из-за непогоды в области Абай.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2214197-avtobus-s-passazhirami-sletel-s-dorogi-na-trasse-v-oblasti-abay-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie