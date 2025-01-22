Автобус с пассажирами "слетел" с дороги на трассе в области Абай (видео)

В области Абай автобус съехал с дороги на обочину - спасатели МЧС пришли на помощь и провели эвакуацию пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в МЧС, инцидент произошел сегодня в Аягозском районе на территории Карагашского сельского округа на 736-м километре автодороги "Караганда-Аягоз-Богаз". Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Акжар-Алматы, съехал на обочину.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и воинской части 15701 МО.

Совместными усилиями успешно проведена эвакуация 10 пассажиров. Все пассажиры были доставлены в город Аягоз и размещены в пункте обогрева, отметили в МЧС.

Отметим, синоптики предупредили, что арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана, в ближайшие трое суток по всей стране ожидается дальнейшее похолодание. Кроме того, почти по всему Казахстану прогнозируют метель, гололед, туман, порывистый ветер.

Ранее в МВД сообщали, что более 100 автомобилей оказались в снежном плену из-за непогоды в области Абай.