Водитель влетел в трамвайный столб и забор в Павлодаре (видео)

Сегодня днем в Павлодаре водитель легкового авто, не справившись с управлением, столкнулся с трамвайным столбом и забором, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео с места происшествия появилось в паблике tipavlo.dar в Instagram.

"На какое-то время движение трамваев было приостановлено", - говорится в подписи к видео.

Как сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области, 22 января около 13.00 в Павлодаре на улице Машхура Жусупа водитель автомашины "ВАЗ-21703", не справившись с управлением, совершил наезд на трамвайный столб и металлический забор.

"В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в больницу", - уточнили в ведомстве.

Автомашину водворили на специальную стоянку. Проводится проверка.

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