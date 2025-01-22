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Водитель влетел в трамвайный столб и забор в Павлодаре (видео)

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Дорожная авария в Павлодаре
На месте аварии. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar/

Сегодня днем в Павлодаре водитель легкового авто, не справившись с управлением, столкнулся с трамвайным столбом и забором, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео с места происшествия появилось в паблике tipavlo.dar в Instagram.

"На какое-то время движение трамваев было приостановлено", - говорится в подписи к видео.

Как сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области, 22 января около 13.00 в Павлодаре на улице Машхура Жусупа водитель автомашины "ВАЗ-21703", не справившись с управлением, совершил наезд на трамвайный столб и металлический забор.

"В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в больницу", - уточнили в ведомстве.

Автомашину водворили на специальную стоянку. Проводится проверка.

Ранее в Караганде произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из них перевернулся. В аварии пострадала 38-летняя женщина-водитель, ее госпитализировали. Полиция изучает обстоятельства ДТП.

А в Уральске произошла массовая дорожная авария. Участниками стали две иномарки, пассажирский автобус и скорая помощь. В ДТП пострадали двое взрослых и ребенок. По предварительным данным, столкновение произошло, когда "скорая" выезжала с второстепенной дороги на главную и не пропустила автобус.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2214144-voditel-vletel-v-tramvaynyy-stolb-i-zabor-v-pavlodare-video/

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