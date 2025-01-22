Водитель влетел в трамвайный столб и забор в Павлодаре (видео)
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Сегодня днем в Павлодаре водитель легкового авто, не справившись с управлением, столкнулся с трамвайным столбом и забором, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Видео с места происшествия появилось в паблике tipavlo.dar в Instagram.
"На какое-то время движение трамваев было приостановлено", - говорится в подписи к видео.
Как сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области, 22 января около 13.00 в Павлодаре на улице Машхура Жусупа водитель автомашины "ВАЗ-21703", не справившись с управлением, совершил наезд на трамвайный столб и металлический забор.
"В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в больницу", - уточнили в ведомстве.
Автомашину водворили на специальную стоянку. Проводится проверка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2214144-voditel-vletel-v-tramvaynyy-stolb-i-zabor-v-pavlodare-video/