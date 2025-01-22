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Автомобиль перевернулся после ДТП в Караганде (видео)

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Место ДТП
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

В Караганде произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадала 38-летняя женщина-водитель. Полиция изучает обстоятельства ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в ДП Карагандинской области, 21 января около 10 часов 57 минут по улице К. Маркса случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин: Mitsubishi Space Wagon и "ВАЗ-2110".

В результате ДТП 38-летняя водитель автомашины "ВАЗ-2110" была доставлена в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Астане произошло ДТП - водитель "КамАЗа" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашинами Chevrolet и KIA: последнюю откинуло на металлическое ограждение. Пострадавших нет. Материал направлен в административный суд.

А в Акмолинской области в условиях гололеда и метели автовоз, перевозивший 7 новых легковых машин, опрокинулся в кювет. Водитель грузовика привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2214021-avtomobil-perevernulsya-posle-dtp-v-karagande-video/

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