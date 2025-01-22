Автомобиль перевернулся после ДТП в Караганде (видео)

В Караганде произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадала 38-летняя женщина-водитель. Полиция изучает обстоятельства ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в ДП Карагандинской области, 21 января около 10 часов 57 минут по улице К. Маркса случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин: Mitsubishi Space Wagon и "ВАЗ-2110".

В результате ДТП 38-летняя водитель автомашины "ВАЗ-2110" была доставлена в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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