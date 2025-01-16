Водителя Land Cruiser судили после его смерти и гибели людей в ЗКО

В Западно-Казахстанской области рассмотрели дело по факту ДТП с 4 погибшими. Водителя грузовика признали невиновным в смертельной аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении двоих обвиняемых по ч.4 ст.345 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области.

"Один подсудимый, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser 150 по трассе Самара - Шымкент, грубо нарушил ПДД, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автотранспортом, управляемым другим подсудимым", - установил суд.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров внедорожника скончались на месте происшествия.

Решением суда водитель автомобиля Toyota Land Cruiser был признан виновным по ч.4 ст.345 УК и освобожден от уголовной ответственности в связи со смертью. Дело в отношении умершего лица было рассмотрено судом, так как родственники не согласились с прекращением дела.

"Вина мужчины доказана протоколом осмотра места и схемой ДТП, заключениями экспертиз и показаниями другого подсудимого и экспертов", - уточнили в суде.

Водителя грузового автомобиля признали невиновным по ч.4 ст.345 УК и оправдали за отсутствием состава уголовного правонарушения.

"Невиновность подтверждается заключением комплексной повторной транспортно-трасологической экспертизы, согласно которой первоначальное место столкновения находится на стороне изначального движения автомобиля Volvo FH", - отметили в суде.

По информации суда, после столкновения происходило отталкивание автомобиля Toyota Land Cruiser назад и одновременно вращение автомобиля по часовой стрелке с отбросом задней части влево.

Все вышеперечисленное также отразили в схемах ДТП, составленных при проведении дополнительной экспертизы.

"В момент столкновения автомашина Volvo FH находилась на своей полосе движения, водитель предпринимал меры к предотвращению столкновения путем торможения (о чем имеется тормозной путь около 15 метров), а у автомашины Toyota Land Cruiser 150 не имелось следов торможения", - говорится в сообщении суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в Актюбинской области суд присяжных оправдал водителя грузовика, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, признав отсутствие состава преступления. В результате аварии пассажир легковой автомашины скончался на месте, а водитель - в больнице. Подсудимый свою вину в ДТП не признавал.

А в Павлодаре ошибка при определении виновника ДТП привела к незаконному взысканию компенсации за моральный вред с водителя легкового автомобиля. Суд установил, что в столкновении был виновен только мотоциклист, и ему самому причинен вред здоровью.