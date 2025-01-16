Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водителя Land Cruiser судили после его смерти и гибели людей в ЗКО

Опубликовано:

ДТП с фурой
ДТП с грузовым автомобилем. Иллюстративное фото: JTeivans / Getty Images

В Западно-Казахстанской области рассмотрели дело по факту ДТП с 4 погибшими. Водителя грузовика признали невиновным в смертельной аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении двоих обвиняемых по ч.4 ст.345 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области.

"Один подсудимый, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser 150 по трассе Самара - Шымкент, грубо нарушил ПДД, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автотранспортом, управляемым другим подсудимым", - установил суд.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров внедорожника скончались на месте происшествия.

Решением суда водитель автомобиля Toyota Land Cruiser был признан виновным по ч.4 ст.345 УК и освобожден от уголовной ответственности в связи со смертью. Дело в отношении умершего лица было рассмотрено судом, так как родственники не согласились с прекращением дела.

"Вина мужчины доказана протоколом осмотра места и схемой ДТП, заключениями экспертиз и показаниями другого подсудимого и экспертов", - уточнили в суде.

Водителя грузового автомобиля признали невиновным по ч.4 ст.345 УК и оправдали за отсутствием состава уголовного правонарушения.

"Невиновность подтверждается заключением комплексной повторной транспортно-трасологической экспертизы, согласно которой первоначальное место столкновения находится на стороне изначального движения автомобиля Volvo FH", - отметили в суде.

По информации суда, после столкновения происходило отталкивание автомобиля Toyota Land Cruiser назад и одновременно вращение автомобиля по часовой стрелке с отбросом задней части влево.

Все вышеперечисленное также отразили в схемах ДТП, составленных при проведении дополнительной экспертизы.

"В момент столкновения автомашина Volvo FH находилась на своей полосе движения, водитель предпринимал меры к предотвращению столкновения путем торможения (о чем имеется тормозной путь около 15 метров), а у автомашины Toyota Land Cruiser 150 не имелось следов торможения", - говорится в сообщении суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в Актюбинской области суд присяжных оправдал водителя грузовика, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, признав отсутствие состава преступления. В результате аварии пассажир легковой автомашины скончался на месте, а водитель - в больнице. Подсудимый свою вину в ДТП не признавал.

А в Павлодаре ошибка при определении виновника ДТП привела к незаконному взысканию компенсации за моральный вред с водителя легкового автомобиля. Суд установил, что в столкновении был виновен только мотоциклист, и ему самому причинен вред здоровью.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2212212-voditelya-land-cruiser-sudili-posle-ego-smerti-i-gibeli-lyudey-v-zko/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie