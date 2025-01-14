"Прижало к служебной машине": Токаев наградил трагически погибшего полицейского

Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил трагически погибшего полицейского в Алматинской области - Шалхара Байжомартова, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Шалхар Байжомартов, как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматинской области в Telegram-канале, награжден орденом "Айбын" ІІІ степени. Инспектор службы батальона патрульной полиции Алматинской областной полиции трагически погиб при исполнении служебного долга.

Награду отцу погибшего героя вручил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Айдар Сайтбеков во время рабочего визита в Департамент полиции Алматинской области. Выразив искренние соболезнования, он подчеркнул мужество старшего лейтенанта Байжомартова, его самоотверженность и вклад в обеспечение безопасности граждан.

"Сотрудники органов внутренних дел всегда находятся на передовой в борьбе с преступностью и обеспечении порядка. Шалхар Байжомартов ценой собственной жизни доказал свою преданность служебному долгу и Отечеству.

Старший лейтенант Шалхар Байжомартов навсегда останется в памяти как достойный офицер, верный своему долгу. Его подвиг - напоминание о значимости работы сотрудников полиции и их ежедневном риске ради безопасности граждан", - отметил Айдар Сайтбеков.

20 декабря стало известно, что в Алматинской области совершили наезд на инспектора службы батальона патрульной полиции, он погиб на месте. Тогда отмечалось, что один из водителей не справился с рулевым управлением, допустил наезд на инспектора службы областного батальона патрульной полиции, после чего по инерции столкнулся со служебной автомашиной Hyundai Elantra.

Позже в Алматинской области простились с погибшим инспектором. Тогда приказом министра внутренних дел старший лейтенант был посмертно награжден медалью "За вклад в охрану общественного порядка".

Мы также писали об еще одном случае в Алматинской области, когда водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто. Тогда сотрудники патрульной полиции за нарушение ПДД остановили 34-летнего жителя села Достык за рулем Toyota Ipsum. Во время оформления протокола последний отказался подчиняться их требованиям.

В Атырау водитель сбил патрульного полицейского - он получил различные травмы и был доставлен в областную больницу.

А в апреле прошлого года в Северо-Казахстанской области был совершен наезд на сотрудника полиции, в результате он скончался. После этого стражи порядка объявили в розыск скрывшегося водителя.