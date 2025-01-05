Массовое ДТП с участием 95 авто на трассе в Бурабай: в МЧС озвучили причину аварии
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Предварительную причину массовой аварии на трассе в Акмолинской области, где были повреждены 95 автомашин, озвучили в МЧС Казахстана, передает Kazinform.
"По данному случаю могу сказать, что, по нашим данным, причиной стала несоблюдение скоростного режима при движении в колонне. Органы внутренних дел проводят расследование и выясняют причины происшествия", - сообщил главный специалист департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Магомед Ахриев.
Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.
По первоначальным данным, участниками аварии стали 40 автомобилей. Позже в "КазАвтоЖоле" пояснили, что столкнулись 95 машин.
По последней информации, в медучреждения доставили и самостоятельно обратился 21 человек, из них госпитализировано 11 пострадавших. Также в МЧС сообщили, что все 95 автомобилей извлечены.
Ранее мы также публиковали видео, на котором было зафиксировано начало массового ДТП с участием 95 авто на трассе Астана - Щучинск.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208354-massovoe-dtp-s-uchastiem-95-avto-na-trasse-v-burabay-v-mchs-ozvuchili-prichinu-avarii/