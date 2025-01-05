Массовое ДТП с участием 95 авто на трассе в Бурабай: в МЧС озвучили причину аварии

Предварительную причину массовой аварии на трассе в Акмолинской области, где были повреждены 95 автомашин, озвучили в МЧС Казахстана, передает Kazinform.

"По данному случаю могу сказать, что, по нашим данным, причиной стала несоблюдение скоростного режима при движении в колонне. Органы внутренних дел проводят расследование и выясняют причины происшествия", - сообщил главный специалист департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Магомед Ахриев.

Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.

По первоначальным данным, участниками аварии стали 40 автомобилей. Позже в "КазАвтоЖоле" пояснили, что столкнулись 95 машин.

По последней информации, в медучреждения доставили и самостоятельно обратился 21 человек, из них госпитализировано 11 пострадавших. Также в МЧС сообщили, что все 95 автомобилей извлечены.

Ранее мы также публиковали видео, на котором было зафиксировано начало массового ДТП с участием 95 авто на трассе Астана - Щучинск.