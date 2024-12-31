Выжившего в ДТП водителя насмерть сбила другая машина в Акмолинской области

В Акмолинской области мужчину, слетевшего на своем авто в кювет, насмерть сбила другая машина, водитель которой также не справился с управлением, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла 30 декабря на 1186 км автодороги Екатеренбург - Алматы, около села Акмешит.

По предварительным данным, водитель автомашины марки "ГАЗель", не справившись с рулевым управлением, слетел в кювет. После чего он и его пассажир вышли осматривать машину.

"В этот же момент вслед за ним водитель автомобиля Toyota Estima, следовавший в этом же направлении, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и совершил наезд на 53-летнего водителя автомобиля "ГАЗель", - рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

ДТП в Акмолинской области. Фото: ДП Акмолинской области

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Кроме того, троих пассажиров легковушки увезли в карете скорой помощи в больницу.

По данному факту полицейскими начато досудебное производство по ч.3 ст.345 УК РК.

Отметим, что по ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.