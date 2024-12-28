Автомобиль въехал в жилой дом в Алматы: есть пострадавшие

В Алматы произошло ДТП с участием Hyundai и Toyota, в результате которого один из автомобилей въехал в жилой дом, есть пострадавшие, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Almatylive_kz опубликовали видео, на кадрах которого видны последствия ДТП. Видео снято из здания, рядом с которым и случилось ДТП.

"Автомобиль въехал в здание на Яссауи - Трудовая", - сказано в подписи к видео.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"Как информировали в дежурной части местной полицейской службы, данное ДТП имело место сегодня в 01:10 ночи в Ауэзовском районе Алматы.

Водитель автомобиля марки Toyota, следуя по улице Трудовой в западном направлении, на пересечении с улицей Яссауи, при наличии дорожного знака 2.4, то есть "Уступи дорогу", выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомашиной марки Hyundai, которая следовала по Яссауи в северном направлении. По инерции, от столкновения Toyota допустила наезд на жилой дом", - сообщили в ДП Алматы.

Также в пресс-службе сообщили, что пострадали водитель Hyundai и пассажир Toyota, им была оказана медицинская помощь.

В ноябре этого года в Каскелене водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии погибли четыре человека.

Также в ноябре авария произошла на улице Саина в Алматы, в результате столкновения двух машин одна из них врезалась в остановку.

В июне этого года в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.