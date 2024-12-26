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Сильный ветер перевернул грузовик на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

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Ветер перевернул грузовик
Ветер перевернул грузовик. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сегодня, 26 декабря, сильный порыв ветра перевернул грузовой автомобиль на трассе Алматы - Усть-Каменогорск. Водитель не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, 26 декабря 2024 года около 16:00 на 939-м километре автодороги Алматы - Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие: сильный порыв ветра перевернул грузовой автомобиль марки MERCEDES BENZ. Водитель не пострадал.

Полицейские обращают внимание водителей и пассажиров, особенно на междугородних трассах:

  • Строго соблюдайте правила дорожного движения.
  • При сильных порывах ветра или плохой видимости снижайте скорость и, по возможности, избегайте дальних поездок.

Напомним, недавно на трассе Астана - Петропавловск вблизи села Ленинского опрокинулась набок фура, везущая пиво. Водитель не пострадал, грузовик получил повреждения.

Также сообщалось о ДТП с грузовиками, произошедшем на платном участке трассы Астана - Щучинск. Один из водителей остановился перед терминалом оплаты, а второй грузовик, следовавший за ним, не смог затормозить из-за отказа тормозной системы.

В конце ноября в области Абай также на трассе Алматы - Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Одного из водителей госпитализировали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2205585-silnyy-veter-perevernul-gruzovik-na-trasse-almaty-ust-kamenogorsk/

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