С трагически погибшим полицейским простились в Алматинской области (видео)

В Алматинской области накануне, 22 декабря, простились с инспектором службы областного батальона патрульной полиции старшим лейтенантом Шалхаром Байжомартовым, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Кадрами с траурной церемонии прощания поделилась пресс-служба Департамента полиции Алматинской области на своей странице в Instagram.

Отмечается, что приказом министра внутренних дел старший лейтенант полиции Ш. Байжомартов посмертно награжден медалью "За вклад в охрану общественного порядка".

"Руководство МВД РК и областного департамента полиции выразило глубокие соболезнования его родным и близким, отметив его самоотверженность и значительный вклад в обеспечение безопасности на дорогах. Шалхар Байжомартов навсегда останется в памяти коллег и граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, трагический инцидент произошел 20 декабря. Как сообщали в полиции, водитель Toyota Camry 35 из-за гололеда не справился с рулевым управлением и сбил насмерть инспектора патрульной полиции, после чего по инерции врезался в служебную машину полиции.