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Наезд на школьницу попал на видео в Косшы

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Наезд на ребенка
Наезд на ребенка. Кадр из видео: polisia.kz

В городе Косшы Акмолинской области сбили девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. ДТП попало на камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, за 11 месяцев текущего года в Акмолинской области зафиксировано 217 ДТП с участием детей.

Так, ранее в отдел полиции города Косшы поступила информация о наезде на пешехода на улице Рыскулова. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля Honda Odyssey сбил 16-летнего подростка.

А два дня назад, 17 декабря, возле IT-лицея сбили восьмилетнюю девочку. По предварительным данным, она перебегала дорогу в неположенном месте, а водитель автомобиля LADA Largus не успел затормозить и сбил школьницу.

"В обоих случаях дети переходили дорогу в неположенных местах. В связи с произошедшими инцидентами устанавливаются все обстоятельства, после чего будут приняты соответствующие меры", – говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось о нескольких ДТП с наездом на пешеходов в Павлодарской области. Так, в конце ноября во дворе дома в Экибастузе автомобиль сбил пешехода, которая шла вдоль проезжей зоны. Женщину госпитализировали в больницу.

До этого в Павлодарской области возле села Алгабас в результате наезда автомобиля от полученных травм на месте происшествия скончался пешеход.

Кроме того, в Павлодаре водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2202072-naezd-na-shkolnicu-popal-na-video-v-kosshy/

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