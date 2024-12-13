Авто "влетело" в частный дом в Семее

В четверг, 12 декабря, в Семее водитель Kia Ceed, не рассчитав скорость, врезался в железную дверь частного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию области Абай.

Как сообщается в Telegram-канале областного департамента полиции, ДТП произошло 12 декабря в 14:20.

"42-летний водитель автомобиля марки Kia Ceed, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на железную дверь жилого дома", – рассказали в полиции.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, но нанесен материальный ущерб жильцам дома.

"Водитель привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества", – добавили в ДП.

Напомним, похожий инцидент произошел прошлой зимой в Актюбинской области – в городе Хромтау внедорожник врезался в двухэтажный дом и повредил окно. Причиной аварии стал приступ у водителя, который является инвалидом третьей группы.

А на прошлой неделе в Павлодаре пьяный мужчина за рулем автомобиля столкнулся с двумя припаркованными машинами, а затем врезался в дерево. Его привлекли к ответственности.