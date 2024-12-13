Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Авто "влетело" в частный дом в Семее

Опубликовано:

Автомобиль врезался в дверь дома
Фото с места ДТП: t.me/dp_abai

В четверг, 12 декабря, в Семее водитель Kia Ceed, не рассчитав скорость, врезался в железную дверь частного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию области Абай.

Как сообщается в Telegram-канале областного департамента полиции, ДТП произошло 12 декабря в 14:20.

"42-летний водитель автомобиля марки Kia Ceed, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на железную дверь жилого дома", – рассказали в полиции.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, но нанесен материальный ущерб жильцам дома.

"Водитель привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества", – добавили в ДП.

Напомним, похожий инцидент произошел прошлой зимой в Актюбинской области – в городе Хромтау внедорожник врезался в двухэтажный дом и повредил окно. Причиной аварии стал приступ у водителя, который является инвалидом третьей группы.

А на прошлой неделе в Павлодаре пьяный мужчина за рулем автомобиля столкнулся с двумя припаркованными машинами, а затем врезался в дерево. Его привлекли к ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2199963-avto-vletelo-v-chastnyy-dom-v-semee/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie