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Водитель совершил смертельный наезд и покончил с собой в Рудном

Опубликовано:

Салон автобуса
Автобус. Иллюстративное фото: pixabay.com

ДТП в Рудном обернулось двойной трагедией - сначала под колесами автобуса погибла женщина, а после водитель покончил с собой, передает издание "Город".

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

По информации издания, водитель автобуса при повороте налево совершил наезд на 60-летнюю женщину - она скончалась. Инцидент произошел 6 декабря.

На следующий день в квартире водителя автобуса было обнаружено его тело - мужчине было 62 года. Сообщается, что он мог совершить самоубийство.

По факту суицида проводится расследование.

Напомним, военнослужащий Иргизского района Актюбинской области покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной информации, причина не связана со службой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2198180-voditel-sovershil-smertelnyy-naezd-i-pokonchil-s-soboy-v-rudnom/

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