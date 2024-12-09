Водитель совершил смертельный наезд и покончил с собой в Рудном
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ДТП в Рудном обернулось двойной трагедией - сначала под колесами автобуса погибла женщина, а после водитель покончил с собой, передает издание "Город".
По информации издания, водитель автобуса при повороте налево совершил наезд на 60-летнюю женщину - она скончалась. Инцидент произошел 6 декабря.
На следующий день в квартире водителя автобуса было обнаружено его тело - мужчине было 62 года. Сообщается, что он мог совершить самоубийство.
По факту суицида проводится расследование.
Напомним, военнослужащий Иргизского района Актюбинской области покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной информации, причина не связана со службой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2198180-voditel-sovershil-smertelnyy-naezd-i-pokonchil-s-soboy-v-rudnom/