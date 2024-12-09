Лошади растоптали автомобиль известного в Талдыкоргане блогера (видео)

В области Жетісу перебегавшие дорогу лошади затоптали машину известного блогера из Талдыкоргана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео с места происшествия распространилось в соцсетях. На кадрах можно увидеть автомашину Renault Logan с серьезными повреждениями кузова и разбитым лобовым стеклом.

Автор утверждает, что иномарку буквально затоптали лошади, перебегавшие проезжую часть. Мужчина даже снял на видео и показал пасущийся рядом табун.

Как стало известно, в ДТП попал известный в Талдыкоргане блогер Адыл Бейсенбаев. Он пояснил, что дорожная авария с его участием произошла на дороге в Ескельдинском районе.

В машине блогер ехал со своей семьей. Никто из них, к счастью, не пострадал.

"После снега дорога скользкая, и мы ехали 40-45 км в час. Вдруг табун лошадей начал перебегать проезжую часть. Из-за гололеда не смог сразу остановить авто, и лошади перетоптали машину и убежали на другую сторону дороги.

Благо, что снег пошел и мы ехали медленно, при большой скорости мы сами могли пострадать, нам крупно повезло. В ночное время скот должен быть взаперти по закону, теперь будем надеяться, что полиция найдет хозяина этих лошадей и предпримет все действия по закону", - отметил блогер.

В полиции подтвердили факт ДТП и уточнили, что столкновение машины с лошадьми произошло на 27 км автодороги Сарыозек - Хоргос - Когалы - Коксу - Карабулак.

"В настоящее время личный состав полиции Ескельдинского района ориентирован. Ведутся поисковые мероприятия по установлению владельцев скота с целью их привлечения к ответственности", - сообщили в пресс-службе ДП области Жетісу.

Между тем пострадавший в ДТП блогер подсчитывает ущерб.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области водитель погиб после столкновения его автомобиля с лошадьми. Машина опрокинулась в кювет. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Владельца животных установили.

Летом семья с трехмесячным грудным ребенком из Жанаозена попала в ДТП после того, как на дорогу выбежала лошадь. Пострадавшая в ДТП рассказала, что ее ребенок получил сотрясение мозга, трещину и кровоизлияние в голову, а у мужа оказался сломан нос.