Полиция устанавливает личность погибшего в Актобе мужчины

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, погибшего в результате ДТП в Актобе. Трагедия произошла на пересечении проспекта Нокина и улицы Жангельдина, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 3 декабря примерно в 18 часов 10 минут в Актобе водитель автомашины Kia Rio на пересечении проспекта Нокина и улицы Жангельдина на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход скончался в больнице. По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК.

"Погибший мужчина европейской внешности, возраст примерно 40-45 лет. Одет в темную куртку с капюшоном, синие джинсовые брюки. Всех, кто располагает информацией, просим позвонить по телефонам 102 или 936-404", - призвали в ДП Актюбинской области.

Ранее жители Актобе сообщили о смертельном ДТП в поселке Акжар-2 — водитель автомобиля "ВАЗ-2110" совершил наезд на пешехода. Департамент полиции подтвердил информацию и предоставил подробности.

А в Павлодарской области возле села Алгабас в результате наезда автомобиля от полученных травм на месте происшествия скончался пешеход.