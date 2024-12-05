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Смертельное ДТП произошло на перекрестке в Павлодаре

Опубликовано:

Автомобильная авария
ДТП. Иллюстративное фото: Bilanol / Getty Images

На одном из перекрестков в Павлодаре произошла дорожная авария, в результате которой пассажир автомобиля скончался от полученных травм в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 3 декабря на пересечении проспекта имени Нурсултана Назарбаева и улицы Амангельды водитель автомашины "ВАЗ-21053" при повороте налево, не убедившись в безопасности дорожного движения, совершил столкновение с автомобилем Volvo.

"В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ" с травмами госпитализирован в больницу, где 4 декабря от полученных травм скончался", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что проводится проверка. Автомашины водворены на специальную стоянку.

Ранее в Павлодаре водитель совершил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по "зебре". Пострадавших доставили в больницу. В тот же день на другом перекрестке автоледи сбила женщину, перебегавшую улицу на запрещающий сигнал светофора.

А в Экибастузе водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на металлическую опору освещения, после чего попал в больницу. Машину забрали на спецстоянку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2196456-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-perekrestke-v-pavlodare/

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