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Суд оправдал казахстанца по делу о смертельном ДТП в Костанайской области

Опубликовано:

Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: urbazon / Getty Images

В Костанайской суд признал недоказанной вину казахстанца, чей пассажир скончался после опрокидывания автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Костанайской области, Ф. обвинялся в том, что 25 июля 2023 года в поле района Беимбета Майлина, управляя автомобилем марки УАЗ-3159, со скоростью, которая не обеспечила водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир вышеуказанного автомобиля Н. получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Подсудимый вину не признал и просил оправдать.

По итогам судебного разбирательства, сопоставив и оценив все представленные по делу доказательства, в том числе проведенные экспертизы, суд пришел к выводу о недоказанности вины Ф. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 ч. 3 УК.

"Прямых и достоверных доказательств по предъявленному обвинению органом досудебного расследование не добыто, а именно достоверно не установлено, кто управлял транспортным средством в момент ДТП", - отмечается в публикации.

В связи с чем судом Ф. признан невиновным в совершении уголовного правонарушения и оправдан за недоказанностью его участия в совершении уголовного правонарушения. За ним признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в конце ноября сообщалось, что в Костанайской области после смертельного ДТП к ответственности привлекли не только водителя, но и владельца СТО, который проводил осмотр авто. В ходе расследования выяснилось, что у автомобиля на одном из колес не было тормозного диска, что значительно снижало эффективность торможения.

В конце октября в Астане вынесли приговор женщине, совершившей ДТП, в котором погибла стоявшая на тротуаре жительница столицы. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет.

А в сентябре в Атырау вынесли приговор водителю грузовика, обвиняемому в грубом нарушении ПДД и выезде на "встречку", что привело к столкновению с легковушкой. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетняя дочь скончались на месте происшествия. Подсудимому назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 7 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2196276-sud-opravdal-kazahstanca-po-delu-o-smertelnom-dtp-v-kostanayskoy-oblasti/

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