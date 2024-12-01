Один человек погиб, двое пострадали: смертельное ДТП произошло в Алматинской области

В Алматинской области произошло массовое ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматинской области сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло в Жамбылском районе.

"Водитель Mercedes Benz, следуя на 77 км автодороги Алматы-Бесмойнак, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Ford Focus, после чего по инерции столкнулся с ВАЗ-2114.

В результате дорожной аварии водитель Ford Focus погиб на месте. Двое пассажиров с различными травмами госпитализированы в районную больницу", - рассказали в ДП.

По факту ДТП проводится досудебное расследование.

Несколько дней назад мы писали, что в Каскелене водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии погибли четыре человека.

Также в Алматы на этой неделе автобус школьной развозки сбил ребенка. В департаменте полиции Алматинской области рассказали подробности.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.