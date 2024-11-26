Столкновение автобуса с тепловозом в Алматы: число пострадавших увеличилось
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Число пострадавших в результате столкновения автобусного маршрута с тепловозом в Алматы увеличилось до семи человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения города.
Как рассказали в городском упрздраве, 80-летняя женщина была госпитализирована в БСНП с переломами ребер и предплечья. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
Пятерым пострадавшим экстренная госпитализация не потребовалась. Они направлены на амбулаторное наблюдение. Еще один пациент доставлен в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.
ДТП произошло сегодня в 11:40 в Алмалинском районе Алматы. Столкнулись автобус с тепловозом по улице Ауэзова, не доезжая Гоголя.
Недавно грузовик, следуя задним ходом, врезался в автобус. Авария произошла в Алатауском районе в микрорайоне Шанырак. Никто не пострадал. В другом случае в Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2192604-stolknovenie-avtobusa-s-teplovozom-v-almaty-chislo-postradavshih-uvelichilos/