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Столкновение автобуса с тепловозом в Алматы: число пострадавших увеличилось

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автобус и тепловоз
ДТП с участием автобуса и тепловоза в Алматы. Фото: t.me/almaty_my

Число пострадавших в результате столкновения автобусного маршрута с тепловозом в Алматы увеличилось до семи человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения города.

Как рассказали в городском упрздраве, 80-летняя женщина была госпитализирована в БСНП с переломами ребер и предплечья. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Пятерым пострадавшим экстренная госпитализация не потребовалась. Они направлены на амбулаторное наблюдение. Еще один пациент доставлен в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

ДТП произошло сегодня в 11:40 в Алмалинском районе Алматы. Столкнулись автобус с тепловозом по улице Ауэзова, не доезжая Гоголя.

Недавно грузовик, следуя задним ходом, врезался в автобус. Авария произошла в Алатауском районе в микрорайоне Шанырак. Никто не пострадал. В другом случае в Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2192604-stolknovenie-avtobusa-s-teplovozom-v-almaty-chislo-postradavshih-uvelichilos/

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