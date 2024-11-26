Столкновение автобуса с тепловозом в Алматы: число пострадавших увеличилось

Число пострадавших в результате столкновения автобусного маршрута с тепловозом в Алматы увеличилось до семи человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения города.

Как рассказали в городском упрздраве, 80-летняя женщина была госпитализирована в БСНП с переломами ребер и предплечья. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Пятерым пострадавшим экстренная госпитализация не потребовалась. Они направлены на амбулаторное наблюдение. Еще один пациент доставлен в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

ДТП произошло сегодня в 11:40 в Алмалинском районе Алматы. Столкнулись автобус с тепловозом по улице Ауэзова, не доезжая Гоголя.

Недавно грузовик, следуя задним ходом, врезался в автобус. Авария произошла в Алатауском районе в микрорайоне Шанырак. Никто не пострадал. В другом случае в Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.