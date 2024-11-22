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Момент смертельного ДТП с автобусом попал на видео в Караганде

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Момент ДТП
Момент ДТП. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

Появилось видео момента ДТП на мосту по 15-й магистрали в Караганде с регистратора автобуса, в результате которого погиб один человек. Помимо этого, один человек получил тяжелые травмы, передает NUR.KZ.

В сети появилось видео момента ДТП, которое произошло утром 22 ноября на мосту по 15-й магистрали Караганды. Видео снято с регистратора маршрутного автобуса.

На кадрах видно, как "Лада Приора" врезается в автобус № 107, в котором находились 30 пассажиров.

Напомним, в результате данного происшествия погиб водитель "Лады Приоры", пассажир этой машины был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии, а водитель автобуса был отпущен на амбулаторное лечение.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2191263-moment-smertelnogo-dtp-s-avtobusom-popal-na-video-v-karagande/

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