Момент смертельного ДТП с автобусом попал на видео в Караганде

Появилось видео момента ДТП на мосту по 15-й магистрали в Караганде с регистратора автобуса, в результате которого погиб один человек. Помимо этого, один человек получил тяжелые травмы, передает NUR.KZ.

В сети появилось видео момента ДТП, которое произошло утром 22 ноября на мосту по 15-й магистрали Караганды. Видео снято с регистратора маршрутного автобуса.

На кадрах видно, как "Лада Приора" врезается в автобус № 107, в котором находились 30 пассажиров.

Напомним, в результате данного происшествия погиб водитель "Лады Приоры", пассажир этой машины был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии, а водитель автобуса был отпущен на амбулаторное лечение.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.