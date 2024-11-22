Момент смертельного ДТП с автобусом попал на видео в Караганде
Опубликовано:
Появилось видео момента ДТП на мосту по 15-й магистрали в Караганде с регистратора автобуса, в результате которого погиб один человек. Помимо этого, один человек получил тяжелые травмы, передает NUR.KZ.
В сети появилось видео момента ДТП, которое произошло утром 22 ноября на мосту по 15-й магистрали Караганды. Видео снято с регистратора маршрутного автобуса.
На кадрах видно, как "Лада Приора" врезается в автобус № 107, в котором находились 30 пассажиров.
Напомним, в результате данного происшествия погиб водитель "Лады Приоры", пассажир этой машины был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии, а водитель автобуса был отпущен на амбулаторное лечение.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2191263-moment-smertelnogo-dtp-s-avtobusom-popal-na-video-v-karagande/