Грузовики столкнулись на трассе Алматы - Усть-Каменогорск (видео)

В области Абай на трассе Алматы - Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Одного из водителей госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 22 ноября 2024 года около 10 часов утра на 952-м километре трассы Алматы - Усть-Каменогорск случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman, выполняя дорожные работы по укреплению обочины, совершал маневр поворота налево. Не убедившись в безопасности маневра, он допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, двигавшимся в попутном направлении", - пояснили в ДП области Абай.

ДТП. Фото: t.me/dp_abai/

В результате ДТП водитель автомобиля Volvo получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу села Калбатау для оказания медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Минувшей ночью в Астане "ГАЗель" опрокинулась на бок из-за гололеда на шоссе Алаш. По предварительным данным, водитель не учел погодно-метеорологические условия и не справился с рулевым управлением. В результате ДТП пострадавших нет.

Также в Астане на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека. По информации полиции, один из водителей выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной, которая по инерции столкнулась с другими авто.