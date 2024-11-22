Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Караганде
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Пассажир "Лады Приоры" находится в тяжелом состоянии после ДТП в Караганде, другой пострадавший водитель отпущен на амбулаторное лечение, передает ekaraganda.kz.
Как рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области, два пострадавших в ДТП на 15-й магистрали были доставлены в приемный покой Карагандинского медицинского университета.
Пассажир "Лады Приоры" сейчас в тяжелом состоянии, он был поднят в операционный блок.
"Второго пациента, водителя автобуса, обследовали: он после осмотра и обследований отпущен на амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве.
В момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 человек.
Напомним, утром 22 ноября на 15-й магистрали Караганды столкнулись "Лада Приора" и маршрутный автобус № 107. В результате ДТП скончался водитель "Лады Приоры", а пассажир этой машины и водитель автобуса были госпитализированы.
А 20 ноября в Карагандинской области произошла еще одна авария со смертельным исходом: на 1063-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург столкнулись три грузовые машины марок SHACMAN и Volvo. В результате ДТП погиб один человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2191209-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih-v-smertelnom-dtp-s-avtobusom-v-karagande/