Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Караганде

Пассажир "Лады Приоры" находится в тяжелом состоянии после ДТП в Караганде, другой пострадавший водитель отпущен на амбулаторное лечение, передает ekaraganda.kz.

Как рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области, два пострадавших в ДТП на 15-й магистрали были доставлены в приемный покой Карагандинского медицинского университета.

Пассажир "Лады Приоры" сейчас в тяжелом состоянии, он был поднят в операционный блок.

"Второго пациента, водителя автобуса, обследовали: он после осмотра и обследований отпущен на амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 человек.

Напомним, утром 22 ноября на 15-й магистрали Караганды столкнулись "Лада Приора" и маршрутный автобус № 107. В результате ДТП скончался водитель "Лады Приоры", а пассажир этой машины и водитель автобуса были госпитализированы.

А 20 ноября в Карагандинской области произошла еще одна авария со смертельным исходом: на 1063-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург столкнулись три грузовые машины марок SHACMAN и Volvo. В результате ДТП погиб один человек.