Газель опрокинулась ночью в Астане из-за гололеда
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В Сети появилось видео произошедшего ночью в Астане ДТП: "Газель" опрокинулась набок. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Видео, снятое очевидцем, появилось в Instagram-аккаунте Astana__sergek. На записи из едущей машины видна опрокинувшаяся набок Газель.
Публикацию прокомментировали в патрульной полиции Астаны.
"30-летний водитель, управляя автомашиной марки "Газель" по шоссе Алаш, не учитывая погодно-метеорологические условия (гололед), не справился с рулевым управлением, тем самым допустил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка", - сообщили правоохранители.
Вчера, 21 ноября, в Астане на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека.
Днем ранее в столице произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, участником которого стал пассажирский автобус.
Сегодня утром, 22 ноября, на 15-й магистрали в Караганде произошло ДТП. В 9:15 столкнулись "Лада Приора" и маршрутный автобус. В результате аварии погиб водитель легковушки.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2191098-gazel-oprokinulas-nochyu-v-astane-iz-za-gololeda/