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Газель опрокинулась ночью в Астане из-за гололеда

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ДТП в Астане
ДТП в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana__sergek

В Сети появилось видео произошедшего ночью в Астане ДТП: "Газель" опрокинулась набок. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео, снятое очевидцем, появилось в Instagram-аккаунте Astana__sergek. На записи из едущей машины видна опрокинувшаяся набок Газель.

Публикацию прокомментировали в патрульной полиции Астаны.

"30-летний водитель, управляя автомашиной марки "Газель" по шоссе Алаш, не учитывая погодно-метеорологические условия (гололед), не справился с рулевым управлением, тем самым допустил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка", - сообщили правоохранители.

Вчера, 21 ноября, в Астане на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека.

Днем ранее в столице произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, участником которого стал пассажирский автобус.

Сегодня утром, 22 ноября, на 15-й магистрали в Караганде произошло ДТП. В 9:15 столкнулись "Лада Приора" и маршрутный автобус. В результате аварии погиб водитель легковушки.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2191098-gazel-oprokinulas-nochyu-v-astane-iz-za-gololeda/

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