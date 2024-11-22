Газель опрокинулась ночью в Астане из-за гололеда

В Сети появилось видео произошедшего ночью в Астане ДТП: "Газель" опрокинулась набок. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео, снятое очевидцем, появилось в Instagram-аккаунте Astana__sergek. На записи из едущей машины видна опрокинувшаяся набок Газель.

Публикацию прокомментировали в патрульной полиции Астаны.

"30-летний водитель, управляя автомашиной марки "Газель" по шоссе Алаш, не учитывая погодно-метеорологические условия (гололед), не справился с рулевым управлением, тем самым допустил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка", - сообщили правоохранители.

Вчера, 21 ноября, в Астане на проспекте Республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека.

Днем ранее в столице произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, участником которого стал пассажирский автобус.

Сегодня утром, 22 ноября, на 15-й магистрали в Караганде произошло ДТП. В 9:15 столкнулись "Лада Приора" и маршрутный автобус. В результате аварии погиб водитель легковушки.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.