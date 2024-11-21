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Врачи рассказали о выживших в ДТП с тремя грузовиками в Карагандинской области

Опубликовано:

Место ДТП
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/novosti.karagandy.kz

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на трассе Караганда - Астана, которое произошло 20 ноября с участием трех грузовиков, передает ekaraganda.kz.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 ноября на трассе Караганда - Астана с участием грузового автомобиля SHACMAN и двух Volvo.

Один из водителей скончался на месте происшествия. Еще один водитель за медпомощью не обращался. Водителя третьего большегруза госпитализировали, но позже отпустили домой.

"Один пострадавший был доставлен в многопрофильную больницу Темиртау. После обследований отпущен на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Напомним, 20 ноября в Карагандинской области случилась авария: на 1063-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург столкнулись три грузовые машины марок SHACMAN и Volvo. В результате ДТП погиб один человек.

Помимо этого, сегодня на трассе Алматы - Екатеринбург также произошло ДТП: 32-летний водитель MAN допустил занос и совершил наезд на криволинейный брус и перегородил дорогу. В результате аварии один человек госпитализирован.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2190749-vrachi-rasskazali-o-vyzhivshih-v-dtp-s-tremya-gruzovikami-v-karagandinskoy-oblasti/

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