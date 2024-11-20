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Суд присяжных вынес приговор водителю за ДТП с погибшими в Актюбинской области

Опубликовано:

ДТП в Актюбинской области
Место ДТП. Кадр из видео: https://instagram.com/polisia_aqtobe

Присяжные признали виновным 29-летнего водителя в аварии с двумя погибшими на трассе Самара-Шымкент, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, передает "Диапазон".

10 апреля на трассе Самара-Шымкент недалеко от села Акжар в лобовом столкновении минивэна и "ГАЗели" погибли водитель и пассажир.

Автомобиль "Газ 330232-244" столкнулся с минивеном "Toyota Alphard". "ГАЗель" загорелась, и пламя из нее перекинулось в салон второй машины, водитель которой погиб на месте.

Экспертиза даже не смогла установить причину смерти мужчины, так как его тело полностью обгорело. Пассажир минивэна получил тяжелые травмы и умер спустя неделю в больнице.

В нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли два человека, обвинили 29-летнего водителя "ГАЗели". Его дело рассматривал суд присяжных.

Несколько дней назад присяжные заседатели признали его виновным в преступлении с тяжкими последствиями. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы и лишил водительских прав сроком на 7 лет.

Напомним, смертельное ДТП произошло 10 апреля на автодороге Самара-Шымкент. В результате аварии погибли два человека. В полиции показали страшные кадры последствий дорожно-транспортного происшествия.

Ранее также стало известно, что на трассе в Туркестанской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни водителя легкового автомобиля и трех его пассажиров. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2189931-sud-prisyazhnyh-vynes-prigovor-voditelyu-za-dtp-s-pogibshimi-v-aktyubinskoy-oblasti/

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