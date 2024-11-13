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Грузовая ГАЗель провалилась в фонтан в Алматы

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ГАЗель
ГАЗель. Кадр из видео: tiktok.com/@erzhan.sabitov

В Алматы на видео сняли инцидент с ГАЗелью, которая заехала на территорию уже закрытого фонтана и провалилась передней частью. Данное видео прокомментировали в ДП мегаполиса, передает NUR.KZ.

Видео с провалившейся, как оказалось, в закрытый фонтан газелью появилось в одном из TikTok-аккаунтов. На кадрах, предположительно, грузовая ГАЗель передней частью ушла в фонтан.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района проводится проверка. По предварительной версии, "ГАЗ" заехал на фонтанную площадку. Объективные обстоятельства и виновные будут установлены, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Недавно сообщалось, что автомобиль с пассажирами провалился в яму на 67-м километре трассы Атырау - Индер. В машине находились четверо пассажиров.

Летом в Павлодаре сняли на видео, как автомобиль провалился в яму на дороге, в которую стекает дождевая вода. Судя по кадрам, водитель машины не пострадал.

А в Таразе в июне автомобиль марки Lexus провалился в яму - внутри авто находилась семья. Пострадали четверо.

Сообщалось также об еще одном случае в Павлодаре, когда в частном секторе города три машины попали в одну яму в течение недели. По словам местных жителей, асфальт стал проваливаться после строительства нового дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2186951-gruzovaya-gazel-provalilas-v-fontan-v-almaty/

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