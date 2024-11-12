Павлодарку зажало в авто, вылетевшем в кювет

Сегодня ночью спасатели оказали помощь пострадавшей при ДТП в Павлодаре. Женщину зажало в улетевшем в кювет автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 12 ноября в 01.20 ночи поступил вызов о съезде автомобиля в кювет возле аэропорта по улице Жібек жолы.

На место незамедлительно направились спасатели и ЦМК ДЧС Павлодарской области.

"Было установлено, что в результате ДТП водителя зажало. Спасателями при помощи специальных инструментов была извлечена пострадавшая", - рассказали в ДЧС Павлодарской области.

Бригада ЦМК на месте оказала медицинскую помощь женщине, а после ее госпитализировали в больницу Павлодара.

Ранее стало известно, что в Алматинской области произошло ДТП из-за оставленной на дороге в ходе ремонта кучи земли. В нее влетел легковой автомобиль, из-за чего женщина оказалась в больнице.

А на трассе в Актюбинской области в кювет опрокинулся грузовик. По информации полиции, водитель грузовой автомашины не справился с управлением. В результате ДТП он не пострадал.